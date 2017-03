No mundo dos Memes

Você já viu uma imagem ou vídeo engraçados nas redes sociais? Saiba que o nome disso se chama meme. Basicamente o meme é tudo aquilo que os usuários da internet repetem, compartilham, como uma imagem engraçada que depois gera mais montagens baseadas nela, e que depois é propagada através das redes sociais se transformando em um viral.

Dois tipos de memes mais comuns podem ser frases que são acompanhada de imagens e também em vídeos. Geralmente são frases com ditados populares, piadas e jargões populares. Vídeos que tratam sobre memes tem milhões de acessos em apenas poucas horas no Youtube.

São infinitos os exemplos de memes, inclusive existem sites específicos deste tema como o “Know Your Meme”, que lista alguns tipos e explica o conceito. Sites para criação de memes também fazem sucesso na internet. Os mais famosos são:

Imgur: O diferencial do site é que há um menu muito completo para se escolher a imagem a ser usada, divido por categorias nomeadas pelos memes mais populares.

Livememe: O mais legal desse site é a possibilidade de editar a imagem escolhida, desde a adição de efeitos na fotografia até o tipo de fonte e cor da letra. Depois de feito o meme, basta compartilhá-lo diretamente na rede.

Existem sites brasileiros que tratam do tema como o “Não Intendo”, “Ah, manolo”, entre outros, que contém inúmeras publicações. Além de sites, existem páginas no Facebook especializadas em memes que tratam de um assunto específico como:

Não Salvo: Trabalha com memes ligados à redes sociais e principalmente músicas. O dono do blog Cid pode ser considerado um empresário de sucesso com um portal de 23 blogs que gera, em média, 27 milhões de acessos ao mês. Atualmente tem 4,3 milhões de seguidores.

Desimpedidos: Trata sobre futebol com humor e como eles falam, com muita zoeira. Atualmente conta com 3,6 milhões seguidores no Facebook e 6 milhões de inscritos no Youtube.

Sensacionalista: Uma página que trata de tudo, tudo mesmo! Com uma equipe de redatores do jornal “isento de verdade” consegue tirar uma piada inteligente de qualquer assunto na internet. Atualmente conta com 3,1 milhões de seguidores e 10 milhões de acessos

Universo Paralelo: O nome da página é autoexplicativo. Humor nonsense em tirinhas que podem fazer o cérebro travar com piadas de humor extremamente ácido ou estúpido. Atualmente conta com 3 ,7 milhões de seguidores no Facebook.

O Bairrista: O nome já diz tudo. O Bairrista trata de diversos assuntos do Brasil e do mundo, comparando com o RS, e claro, nós sempre seremos superiores, Atualmente a página no Facebook tem 359 mil likes e 350 mil seguidores no Twitter.

Sandro Sotilli: A página em homenagem ao ex-jogador de diversos clubes do RS estourou e não para de crescer. Trata de todo tipo de assunto, principalmente futebol, com muito bom humor. Atualmente a página no Facebook tem 662 mil likes e seu perfil no Twitter tem 389 mil seguidores.

E quem acha que Viamão não tem página de humor, está enganado. Se você já viu algum meme ligado a cidade provavelmente tenha sido criado pela página Coisas que Viamão Fala, que em três anos no ar conta com 33 mil seguidores, sendo a maior página ligada a cidade no Facebook. Administrada pelo estudante de jornalismo Eniéderson Miranda, a página foi fundada com o mesmo intuito dos sites de humor brasileiros, mas com o passar do tempo o administrador mesclou o bom humor com notícias ligadas à Viamão. Informação de qualidade com uma pitada de humor e piadas ligadas a Viamão são a chave do sucesso da página.