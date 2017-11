Nova ponte da Vila Augusta estará pronta na próxima segunda-feira

Fechada para o trânsito de veículos desde julho, a nova ponte da Augusta será aberta à circulação de veículos na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro. A estrutura foi projetada para não represar lixo e entulhos jogados ao longo do Arroio Feijó.

A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, o trânsito de veículos na avenida Teodoro Luis de Castro, no trecho entre a avenida Conquista e a rua Ilda Silveira de Souza, volta ao normal. A Prefeitura de Viamão concluiu a construção da nova ponte sobre o Arroio Feijó, que agora possui 15 metros de extensão e 6,50 metros de largura. Mais alta, agora com dois metros de altura, a obra tem por objetivo acabar com os alagamentos históricos da região. Foram investidos na obra, com recurso próprio, R$ 150 mil.

Ao longo da avenida Oswaldo Godoy Gomes serão quatro novas pontes, todas altas, para dar maior vazão às águas da chuva. Ao longo do Arroio Feijó foram construídos 950 metros de muros de gabião – uma espécie de estrutura armada que irá revestir o canal – utilizada para acelerar a drenagem da água.

A urbanização da região está mudando e para melhor. Já foram pavimentadas 14 ruas, construído o sistema de esgotamento cloacal, pela Corsan, e esgotamento pluvial, pela Prefeitura. Os trechos pavimentados totalizam quatro mil metros lineares e, junto com as novas pontes, será criado um novo circuito de mobilidade urbana, interligando as Augustas – Meneghini, Marina e Fiel – à Cecília, Santa Isabel, Passo D’Ornelles e Paraíso.