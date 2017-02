(CRÔNICA DE PANO TERRA)>>>

OS ANDARILHOS ===

Estou há alguns dias em “turnê” pelo interior de São Paulo. A trabalho, claro. Presto um trabalho de consultoria para um grupo empresarial que é o maior processador de goiabas do mundo. Isso mesmo, goiabas. É um grande negócio. Lavouras de goiabas são completamente diferentes das goiabeiras domésticas que conhecemos. São plantas baixas, podadas criteriosamente, para permitirem a colheita manual. Que saudade da minha vó! No enorme pátio da casa dos meus avós havia uma goiabeira. Me lembro de escalar o pé e ficar lá comendo todas as goiabas possíveis. E a chimia, então? O café era um balde de café com leite e pão com chimia de goiaba. Hoje não mais existe casa da vó, nem goiabeira, muito menos chimia, só um terreno com brita. Melancólico século XXI.

O pessoal que me recepcionou era muito bacana. Não sei por que cargas d’água o povo do interior SEMPRE é mais bacana que os “magrinhos” da capital (alguém ainda fala “magrinho”?). Na tarde da última sexta o motorista que me colocaram à disposição me perguntou se eu estava com pressa de ir para o hotel ou se poderia dar uma volta com ele, fazer uma entrega. Por mim tudo bem, disse. Fomos. A entrega era de uma roda com pneu para o carrinho de um casal de andarilhos. Segundo o dicionário, andarilho é uma pessoa que não tem moradia, que perambula pelas ruas e rodovias, de cidade em cidade. Era isso mesmo. Estacionamos o carro no acostamento e fomos até o casal acampado embaixo de um viaduto de acesso à cidade.

Ficaram felizes ao vê-lo. Jorge, o motorista, se dispôs a trocar a roda do carrinho avariado. Jesse (e não Jessé), o andarilho, agradeceu e ambos foram fazer a troca. Fiquei por ali, meio sem jeito. O casal de andarilhos não aparentava ter nenhum tipo de distúrbio mental. Jesse devia ter uns 60 anos e era bem forte. Dona Rose, não menos. Comecei a prestar atenção no entorno. Havia uma grande caixa com mantimentos (que depois me contou o Jorge, os funcionários da empresa haviam se cotizado e comprado alimentos não perecíveis, bem como a roda).

Fiquei pensando o que levou aquele casal às ruas, a viver daquela maneira. Eles eram simpáticos, mas sisudos, não eram de muito papo, não deu para descobrir muito além dos nomes. Iriam seguir viagem assim que arrumassem o carrinho onde dormiam dois cachorros gordos e aparentemente muito bem tratados. Me lembrei novamente da infância. Quem não ouviu de uma mãe exausta: “tenho vontade de sair por aquela porta e sumir!”. Pelo visto dona Rose não ficou só na promessa.

Tem gente até hoje que é andarilho de sua própria vida, andando a esmo, mesmo que tenha um teto. Andarilhos em busca da felicidade, em busca de um amor, de um sentido para tudo isso. É melhor parar por aqui, tenho que seguir. Tenho muito a andar. Também sou um andarilho. Todos somos!