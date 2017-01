(CRÔNICA DE PANO TERRA)>>>>>

PADRE DEOLINDO >>>>

Na última quarta-feira saí às quatro e meia da manhã de Viamão, cheguei no aeroporto às cinco e às seis embarquei para Londrina onde deveria chegar às nove horas. Após duas tentativas de pouso, o aeroporto local fechou por falta de teto e retornamos para São Paulo, local da escala. Às onze e meia recebemos autorização e rumamos para Londrina. Já estava completamente atrasado para os meus compromissos profissionais e, em função do atraso, a pessoa que deveria me buscar não apareceu. Fiquei pateteando no saguão até vir outra pessoa.

Na área de desembarque fiquei fuçando no celular e vez por outra dava uma olhada no movimento. Eis que se aproxima um senhor baixinho, calvo, com um bigodinho anos 1950 e pergunta:

- O senhor é o padre Deolindo?

Olha, geralmente sou um cara espirituoso que não perde a piada, mas o velhinho me desarmou por completo, não consegui pensar nada divertido para responder e balbuciei:

- Não, não sou o padre Deolindo.

Refeito do susto fiquei pensando: “então é assim, tenho cara de padre?”. Disfarçadamente fiquei acompanhando o senhor baixinho, que continuou aguardando o tal padre. Passado uns cinco minutos surge o padre que acena amistosamente para o baixinho o qual segurava um pequeno cartaz, escrito a mão, com o nome do padre. O Deolindo era muito mais velho que eu, de porte físico até parecido e cabelos, também, muito grisalhos. Os dois seguiram conversando animadamente rumo à saída e eu continuei aguardando no saguão. E pensei: “e se eu fosse padre? Que tipo seria? Da Opus Dei, claro”. Quando criança me lembro que uma vez queria ser Papa, mas padre?

Da missa só ía gostar da hora do vinho. E no confessionário? Iria ser um padre tipo Sérgio Moro, as penitências seriam duríssimas. Adolescente que bolinou a prima? Cortar a grama de toda vizinhança? A garota namoradeira tirou menos de 7 em Português? Lavar louça por 60 dias? E os famosos no confessionário: imagina o Trump?! “Padre, eu ser pecador, eu pegar mulherada, eu não gostar de muçulmano nem dos cucaracha, eu preocupada com terrorismo, o que fazer”? Como um padre participativo eu diria: “se ralou Pato Donald”! Em 20 anos a França será islâmica e em 40 a América será hispânica. Nem um muro de 50 metros de altura vai mudar isso. Em Paris Mohamed tem 10 filhos, Jean Paul um poodle. Não tem como dar certo.

Imagina o Lula se confessando comigo: “Companheiro padre…” E eu já interrompo: “companheiro ô escambau!”. E Lula continua: “Perdão padre, apliquei para o povo, os companheiros só querem um osso e dinheiro fácil, fiz palestra bosta nenhuma, quebramos o Brasil”. Penitência? Essa vou deixar para o Moro que vai atolar a tanga dele.

No final entra um vereador da oposiçãozinha: “Padre, eu tenho que ser contra tudo! Vou criar um projeto de lei impedindo que o prefeito André faça foguetes para a lua e um projeto impedindo o Tamoio jogue no 4-3-3, isso é coisa de burguês, vai ter luta!” A penitência nesse caso é ler um livro de geografia, para ele ver que não há um único lugar no planeta em que a mentira chamada socialismo deu certo.

Que Deus nos abençoe. Assinado: Padre Pano.