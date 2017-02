Pagamento do carnê do IPTU nas casas lotéricas e nas casas lotéricas

A Secretaria Municipal da Fazenda de Viamão esclarece que o pagamento dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deve ser realizado nas Casas Lotéricas e nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal. A medida que restringe os locais de pagamento vale apenas para os boletos entregues pelo Correio. Já as guias que foram retiradas pessoalmente no prédio da Prefeitura ou ainda aquelas que foram emitidas pela Internet podem ser pagas em toda a rede bancária.

Caso ainda não tenha recebido o carnê na sua residência ou prefira realizar o pagamento em outros bancos, existe a possibilidade de imprimir a guia pelo site da Prefeitura de Viamão (no linkhttp://bit.ly/2viaIPTU). Você também pode receber o IPTU 2017 por e-mail, é só enviar uma mensagem inbox para o Facebook da Prefeitura ou para o e-mail ar.cidadao@viamao.rs.gov.br, informando o nome do contribuinte e o endereço do imóvel. Também é possível retirar a guia na Secretaria da Fazenda, no prédio central da Prefeitura (Praça Júlio de Castilhos, s/nº), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h.