Pardal da Liberdade: A novela da hora

A lei de 2002 e o veto

Em dezembro de 2016, a Prefeitura de Viamão colocou em funcionamento 17 equipamentos de controle de velocidade espalhados pela cidade. Destes, cinco são os chamados “caetanos”, que fiscalizam o avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa; 10 controlam a velocidade – os “pardais”; e dois são as lombadas eletrônicas com paineis que mostram a velocidade.

Desde o ano de 2002, existe uma lei municipal de autoria do vereador Armando Azambuja (PT) que proíbe a instalação de pardais, permitindo somente lombadas eletrônicas. Alegando que esta lei contraria o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, o governo Bonatto entrou na justiça com uma Ação de Inconstitucionalidade, também chamada de “Adin”. Com a demora no julgamento da Adin, o governo enviou à Câmara uma nova lei que alterava o texto de 2002. Com maioria na Câmara em 2016, a oposição aprovou a lei com uma emenda do próprio vereador Aramando que, na prática, mantinha a proibição dos pardais. Bonatto vetou esta emenda e devolveu à Câmara. Porém, somente agora, na nova legislatura o veto está sendo apreciado para votação.

As multas da discórdia

O assunto ganhou as redes sociais quando alguns motoristas alegaram estar recebendo notificações equivocadas do equipamento instalado na Av. Liberdade, em frente à Igreja da Santa Isabel. Segundo os relatos, o pardal estaria multando mesmo com o sinal em “amarelo piscante”.

Na semana passada, o prefeito André Paheco (PSDB) recebeu uma comissão de motoristas e garantiu que todos os casos seriam analisados e, se as notificações fossem realmente fruto de uma falha do equipamento, certamente seriam revogadas. Porém, alertou que era necessário que cada motorista protocolasse junto à Prefeitura o recurso cabível.

A Prefeitura divulgou que existe uma espécie de contraprova: uma outra câmera que filma o carro e a sinaleira ao mesmo tempo, podendo comprovar a cena. Outro fator alertado pelo secretário de Gestão, eng. Nilton Magalhães é que mesmo com sinal amarelo piscante, o controle de velocidade continua funcionando e, algumas dessas infrações, podem ser de excesso de velocidade. A Prefeitura não divulgou quantos recursos já foram entregues.

O veto e as multas se misturam

A discussão tomou conta da Câmara de Vereadores nas últimas três sessões. Além dos tradicionais discursos, os vereadores aprovaram um requerimento solicitando ao prefeito André Pacheco que anule todas multas registradas pelos pardais, no período de 23 dezembro de 2016, até a data de sanção da lei que regulamenta os pardais de Viamão. Fora da Câmara os vereadores de oposição coletaram o maior número de reclamações possíveis, que ainda serão analisadas pela Secretaria de Transporte e Trânsito.

Com a votação do veto já trancando a pauta, a sessão de quinta-feira, dia 23, começou com a expectativa de definição da questão. Os vereadores Evandro Rodrigues (PSDB) e Sérgio Angelo (PV) defenderam a manutenção do veto, enquanto Armando Azambuja (PT) manifestou a contrariedade da oposição. Com a chegada de cerca de uma dezena de manifestantes, o presidente da Câmara, Xandão Gomes (PRB), alegando não haver segurança encerrou a sessão. Na sequência, acompanhados dos vereadores Guto Lopes (PSOL) e Adão Pretto (PT) se dirigiram até a avenida Coronel Marcos de Andrade, onde realizaram um protesto de cerca de meia hora.

Na quinta-feira, o vereador Armando Azambuja (PT), autor da lei de 2002 que proíbe pardais, e o secretário municipal de Gestão, Nilton Magalhães (PSDB), falaram ao site do Diário de Viamão, para o jornalista Rodrigo Becker. Abaixo reproduzimos uma síntese da entrevista.

VEREADOR ARMANDO

“NÃO DEFENDO MOTORISTA INFRATOR, MAS NÃO CONCORDO COM ESTAS MULTAS”

“Em 2002, quando fizemos a lei, entendíamos que não havia quantidade de acidentes em Viamão para os equipamento que pretendiam instalar. É preciso um trabalho de educação antes de instalar esses equipamentos.”

“Na avenida Açores, os pardais estão nos locais errados, deviam estar próximos à Escola Setembrina.”

“Eu fui o autor da lei que proíbe os controladores com o intuito de multar. Nos defendemos que os controladores devem ter sentido de orientação, de educação.”

“Hoje, colocaram os pardais sem um estudo técnico confiável. Tem que ter índice de acidentes e de fluxo de pedestres acentuados”.

“Tem alguma coisa muito errada neste pardal da Igreja, a quantidade de multas é muito elevada”.

“Não sou defensor de motorista infrator, passou da velocidade ou do sinal vermelho tem que ser multado, isso também é uma forma de educar, pelo bolso também se educa. O que não concordo é a forma como está se fazendo. A medida tem que ser simpática, educativa e não impositiva.”

“Arrisco a dizer que o município de Viamão hoje é o que mais multa com pardais. Eu não quero que Viamão seja conhecida como a cidade dos pardais.”

“Acho que nós não vamos conseguir manter o veto, não temos maioria, não temos condições legais, mas vamos tentar construir a derrubada do veto.”

“Estou pedindo a anulação das multas de todos os pardais até que seja sancionada a lei. Quero estudos confiáveis e prazo para educação dos motoristas.”

“Quero cobrar aqui ao Ministério Público, pois pedi em dezembro de 2016 e em janeiro de 2017 a anulação das multas e tive uma resposta insatisfatória.”

NILTON MAGALHÃES

“MESMO NO AMARELO

PISCANTE DESRESPEITAR A VELOCIDADE, GERA INFRAÇÃO”

“Temos um estudo de monitoramento de mais de 10 anos, com 60 pontos da cidade nos quesitos de acidentes, atropelamentos e desrespeito à velocidade. Junto a isso, asfaltamos mais de 40km de vias nos últimos anos. Constatamos então que 15 destes 60 pontos necessitavam de fiscalização eletrônica, os demais receberam lombadas físicas ou semáforos.”

“Temos hoje 1.200km de vias urbanas, esses 15 controladores significam um a cada 80 quilômetros. A pessoa que receber uma multa vai acabar respeitando a velocidade nestes 1.200km, beneficiando a cidade como um todo.”

“Assim como em outras cidades, há um período inicial de muitas infrações e, aos poucos, o motorista vai se educando e as infrações caem de forma vertiginosa.”

“Os controladores também colaboram na segurança, pois podem identificar veículos roubados ou em outras situações irregulares, conectando com os órgãos de segurança.”

“Com todas as obras de asfaltamento e mobilidade urbana os motoristas passaram a usar mais as vias internas, fuginda da 040 e da 118, isso causou mais acidentes.”

“O amarelo é o sinal de alerta pra parar, e não para acelerar e aproveitar enquanto não fecha. Não há como multar no amarelo piscante, pois o sensor de massa na pista só é acionado quando o semáforo passa para o vermelho. O aparelho não multa no amarelo piscante pelo avanço, mas continua multando pela velocidade. O motorista ao invés de diminuir acaba acelerando.”

“Os aparelhos foram aferidos pelo Inmetro após instalados, com validade de 12 meses, temos todos os laudos e certificados em dia. Os equipamento estão corretos.”

“A Açores é um grande exemplo. O motorista vem pela 118 numa velocidade e precisa diminuir para entrar na zona urbana. Temos o Ginásio Municipal e o Lago Tarumã com grande fluxo de pedestres e ciclistas”.