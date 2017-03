Pedicure, manicure, cabeleireiro, barbeiro, maquiadores, tudo de graça no Senac Viamão

Os alunos do Senac Viamão estão com agenda aberta para atendimentos gratuitos de manicure e pedicure, cabeleireiro, maquiagem, sobrancelhas e barbeiro. A disponibilidade de datas e serviços, bem como o agendamento de horários, podem ser conferidas no site www.senacrs.com.br/viamao.

Os atendimentos acontecem no Senac Viamão, localizado na rua Reverendo Américo Vespúcio Cabral e são supervisionados por docentes das áreas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3434-0391.