Plano de Manejo do Saint’Hilaire é apresentado em Pré-Consulta Pública

Na última sexta-feira, dia 17 de novembro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smma) realizou a Pré-Consulta Pública para a apresentação da criação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal Saint’Hilaire. A reunião foi aberta pelo gestor do Parque, o biólogo Fábio Mendes, que falou sobre o Cadastro da Unidade de Conservação no Sistema Estadual de Unidades de Conservação junto à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação junto ao Ministério do Meio Ambiente. Mendes explicou sobre o Plano de Manejo da Unidade de Conservação ao qual o investimento é de R$ 145 mil, sendo que R$ 128.832,81 são da Corsan e R$ 16.167,19, da Prefeitura Municipal de Viamão/Fundo Municipal do Meio Ambiente. “Os estudos referente ao Plano de Manejo iniciaram em fevereiro e seguem até o final de novembro”, destaca.

O pesquisador Tiago Corrales Cabral, da Unisinos, apresentou os estudos que estão em andamento, dos quais contemplam o levantamento topográfico para delimitação do perímetro da Unidade de Conservação. Os estudos são referentes a flora, fauna, geologia, recursos hídricos, dos impactos ambientais, programas, oficinas e atividades sustentáveis a serem desenvolvidas dentro da Unidade de Conservação.

O secretário de Meio Ambiente, Gilberto Fraga, fez o encerramento da atividade e ressaltou a importância da Unidade de Conservação para o Município. “Estamos avançando com um grande passo em relação ao meio ambiente. Após concluso o Plano de Manejo, o mesmo norteará a gestão do |Parque Saint’ Hilaire.”

Estiveram ainda presentes, representantes da Acivi, Associação dos Moradores de Capão da Porteira, Associação Viamonense Socioambiental, Câmara de Dirigentes Lojistas, Conselho Viamonense de Meio Ambiente, Defesa Civil, Agroverde, Escoteiros do Brasil, Ifrs Campus Viamão, OAB Viamão, Sema, Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Habitação, Secretaria Municipal de Saúde e Sesc Viamão.

A Consulta Pública será realizada no dia 13 de dezembro de 2017, às 18 horas no auditório do Centro de Formação Walter Graf. Os documentos relativos à Unidade de Conservação estão disponíveis na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para consulta. Manifestações com propostas serão aceitas até o dia 12 de dezembro de 2017 pelo e-mail sainthilaire@viamao.rs.gov.br ou no Protocolo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.