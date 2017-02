Povo reclama e nós conferimos

Para sanar problemas no escoamento do esgoto, o setor de obras públicas da SMOV abriu dois enormes buracos na rua Julieta Pinto Cesar. Por ser uma via de intenso movimento, inclusive com passagem obrigatória do transporte coletivo, a obra causou um certo desconforto e gerou críticas aos moradores, comerciantes e usuários daquela artéria.

Ontem (quinta-feira) ouvimos o diretor da Secretaria, Plínio Tiquino, o qual informou à reportagem do CR que ainda neste final de semana, mais tardar no início da semana que vem, os buracos estarão tapados. “Ocorreu um vazamento de esgoto. Foram abertos os valos e, após verificação do problema, ficou constatada a necessidade da troca de canos, trabalho que será realizado já nestes próximos dias. Causa problema, sim, mas é nossa tarefa consertar o que está errado”, destacou Tiquino.

Empresa instalada em Viamão há alguns anos, na rua Francisco Vaz Ferreira Filho, resolveu dar melhor acessibilidade a deficientes em sua loja e, para isso, mandou construir uma rampa na sua porta de entrada. Uma medida louvável e dentro daquilo que manda a lei, fato pelo que devemos parabenizar a iniciativa.

Acontece que a referida rampa ocupou um grande espaço na calçada e passou a dificultar o trânsito de pedestres no local. Fomos à Prefeitura e ficamos sabendo que a referida obra fugiu do projeto inicial apresentado e que a municipalidade, através dos órgãos competentes, já interditou a rampa e a empresa deverá reconstruir a mesma dentro dos padrões estabelecidos pelas normas municipais.