(CRÔNICA DE PANO TERRA)>>>

PRÉ – TEMPORADA ====

O termo pré-temporada ficou muito ligado ao futebol, ao período em que os clubes se preparam para o início oficial das competições. Mas no Brasil, enquanto não passa o Carnaval, todos estamos em pré-temporada. A economia cambaleia, muita gente de férias, até os cachorros estão na praia. Enquanto março não chegar, 2017 não começa, sem falar que este janeiro está parecendo o 13º mês de 2016.

O marasmo deste começo de ano foi quebrado pela morte de Teori Zavascki. A internet já decidiu que foi assassinato. Sobram acusações estapafúrdias de lado a lado. O povo se precipita numa velocidade alarmante. Realmente, a internet produziu uma legião de abobados. Até a morte de Ulysses Guimarães é lembrada. Paranoia. Por que alguém mataria o Ulysses? A delação da Odebrecht vai arrastar todo mundo. Lula estaria às portas da cadeia. Talvez nem Temer escape. Dizem que a Lava Jato vai atrasar mais seis meses. Grande coisa! A gente espera justiça há 500 anos!

Voltemos à pré-temporada. O Sport Club Internacional veio fazer sua pré-temporada no hotel Vila Ventura. Ponto para Viamão! Em 2014 a única cidade do estado do Rio Grande do Sul a receber uma seleção para o Mundial foi Viamão. No Vila Ventura se hospedaram os simpáticos equatorianos. Cheguei inclusive a dar uma longa entrevista a uma rádio de Quito. Para variar esculhambei o Grêmio e saudei a grandeza do Internacional. Nada mais óbvio.

O Internacional faria um amistoso no sábado. Contra o Internacional de Lajes. Portões fechados. Somente a imprensa teria acesso. Sou um reles colunista de jornal, não sou jornalista. Mas decidi mexer os pauzinhos e fazer a cobertura do evento para os nossos leitores do Correio Rural. Não sou de pedir favores a ninguém. Não faz muito o meu estilo. Admiro muito o empreendedor Samuel da Silveira, diretor do hotel Vila Ventura, mas não o conheço pessoalmente. Mas temos um amigo em comum, Laerte Medeiros. Liguei para o Laerte. Contei meu intuito. Ele contatou o Samuel que num gesto de gentileza e fidalguia nos franqueou o acesso e por via das dúvidas era bom levar alguma identificação do jornal (crachá, credencial, carta de apresentação). Aí vem a parte boa. Contatei o Vinícius e o seu Milton providenciou a carta me apresentando como “colorado dos mais ardentes e defensor da camisa de cor vermelha”. Bacana!

E lá fomos eu e o Laerte para o jogo. Muitíssimo bem recebidos pela equipe do Vila Ventura, cheguei à conclusão que temos goleiro (Danilo Fernandes), dois bons laterais (Ceará e Uendel), uma promissora dupla de zaga (Léo Ortiz e Eduardo), um volante também promissor (Charles), Seijas, D’Alessandro e Nico Lopez. Mais um volante/meia e um atacante de renome e já teríamos cara de time. A decepção ficou por conta do zagueiro Néris e do atacante Diego. Não me parecem estarem à altura da necessidade do clube nesse momento.

Em um rápido contato com o presidente Marcelo Medeiros desejei-lhe sucesso. Em nome do Correio Rural agradeço ao Vila Ventura na pessoa do Samuel, ao Laerte e ao S.C. Internacional. O jogo terminou empatado.Viamão venceu.