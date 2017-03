Prefeito André Pacheco faz vistoria em obras e conversa com moradores

No intuito de ver de perto o andamento das obras, na tarde de quinta-feira, 23 de março, o prefeito, André Pacheco, juntamente com o secretário de Gestão e Relações Institucionais, o engenheiro civil Nilton Magalhães, percorreu algumas ruas que estão com frentes de trabalho de pavimentação em diferentes bairros. A primeira parada foi na Avenida Osvaldo Godoy Gomes, na Vila Augusta, que está recebendo asfalto em 180 metros de extensão, de cada lado do arroio, com seis metros de largura. O arroio também passou por uma revitalização, com construção de novos canais e revestimento das paredes ao longo do leito – construção de muros de gabião. Isso dará vazão ao grande volume da água que se forma quando chove na região. Também na região das Augustas, André visitou a Rua Saara, que recebeu obras de asfalto em toda a sua extensão (170 metros). Na sequência, o prefeito visitou a Rua Pernambuco, na Monte Alegre, que está sendo preparada para receber 300 metros de asfalto. Na ocasião, o prefeito conversou com os moradores, ouviu agradecimentos e demandas das localidades.