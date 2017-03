Prefeitura divulga programação de oficinas e palestras do Sebrae para empreendedores de Viamão

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) – em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo – preparou uma série de oficinas do programa SEI, além de palestras para os Microempreendedores Individuais do município de Viamão. O Projeto SEI do Sebrae oferece orientação para micro e pequenos empresários em relação a temas básicos para gestão e fortalecimento dos microempreendedores individuais (MEI), ensinando os principais pontos para a gestão de um negócio eficiente e lucrativo. A programação inicia no dia 14 de março e segue até o mês de novembro. Todas as atividades são gratuitas e acontecem no auditório da Secretaria de Educação (Calçadão Tapir Rocha, s/nº, Centro de Viamão). As inscrições podem ser realizadas no Departamento de Apoio ao Empreendedor, que fica localizado no prédio central da Prefeitura (Praça Júlio de Castilhos, s/nº, Centro de Viamão). Mais informações também pelo telefone (51) 3492-7660.

Confira a programação completa de capacitações 2017 do Sebrae em Viamão:

MARÇO

- 14 de março, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual;

- 28 de março, das 13h30 às 16h30: Oficina SEI Empreender.

ABRIL

- 19 de abril, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

MAIO

- 17 de maio, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual;

- 31 de maio, das 13h30 às 16h30: Oficina Sei Planejar.

JUNHO

- 14 de junho, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

JULHO

- 12 de julho, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual;

- 26 de julho, das 13h30 às 16h30: Oficina SEI Comprar.

AGOSTO

- 16 de agosto, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

SETEMBRO

- 13 de setembro, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

- 27 de setembro, das 13h30 às 16h30: Oficina SEI Vender.

OUTUBRO

- 18 de outubro, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual.

NOVEMBRO

- 14 de novembro, das 13h30 às 15h30: Palestra para Microempreendedor Individual;

- 29 de novembro, das 13h30 às 17h30: Oficina SEI Controlar o meu dinheiro.