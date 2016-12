PREFEITURA ENTREGA PRÉDIO DOADO PARA A APAE VIAMÃO

Na quarta-feira, 21, o prefeito de Viamão Valdir Bonatto oficializou a doação de prédio localizado na rua Alcebíades Azeredo dos Santos, à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Viamão, para ampliação do atendimento de alunos e pacientes da entidade. A doação foi feita através da Lei 4.554/2016, de iniciativa do poder Executivo, aprovada pela Câmara de Vereadores.

Em sua fala, o prefeito destacou que a nova área permitirá que a entidade amplie e qualifique o atendimento em Viamão. De acordo com Bonatto, desde o início do seu mandato, a Prefeitura tem tratado a APAE com muito respeito, firmando parcerias através de convênio para o repasse de recursos financeiros à entidade.

Em seguida, o prefeito passou a palavra ao presidente da APAE, Milton Santos, que agradeceu à gestão atual pela ajuda na manutenção dos serviços oferecidos pela entidade, bem como pela doação da área. Milton comemorou essa nova conquista, destacando que foi dado mais um passo para assegurar os direitos das pessoas com deficiência.

Na ocasião, o empresário Luiz Carlos Guterres Nunes explicou que a área doada para a APAE pertencia ao Clube de Caça e Pesca Viamão, que fez a doação à Prefeitura após a extinção desta entidade. Ele explicou que era vontade desta, através do seu estatuto, que em caso de extinção, fosse realizada a doação dos bens para alguma entidade socioassistencial.

Prefeitura investe na inclusão e no atendimento qualificado a alunos da APAE/Viamão - A Prefeitura de Viamão, através das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, vem mantendo o atendimento aos 128 alunos da Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais (APAE/Viamão). São 11 profissionais da SME cedidos à instituição, sendo três com carga horária de 40 horas e 16 outros profissionais clínicos que são custeados pelo município, através da Secretaria Municipal de Saúde. Os alunos que concluem seus estudos na APAE/Viamão, normalmente vão para a rede municipal. Para se manter, a APAE/Viamão, também recebe verba direta do governo federal, pelo Fundeb, de acordo com o censo escolar. Esse recurso custeia outras despesas, como luz, água, manutenção predial, etc. Outro benefício, também custeado pelo Executivo, através do repasse da SMS, para complementar o tratamento de alunos atendidos na APAE/Viamão e alguns alunos da rede municipal, são as atividades aquáticas desenvolvidas por dois psicomotricistas.