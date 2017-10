Prefeitura faz ação emergencial no Lago Tarumã

Devido às fortes chuvas da última semana e ao descarte irregular de lixo às margens do Lago Tarumã, houve o rompimento do talude lateral. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Gilberto Fraga, o rompimento lateral ocorreu devido ao aumento da pressão causado pelo acúmulo de lixo dentro do canal pluvial. “Foram retirados do canal mais de dois metros cúbicos de lixo num ponto específico, que obstruiu a passagem da água, e, no sábado, iniciamos uma operação para a recuperação do talude.”

O trabalho está sendo executado pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos e por empresas locais, sem custo para a Prefeitura, devido elas entenderem a importância do Lago para a comunidade. Durante esta semana, segue o trabalho de manutenção do entorno do Lago, com retirada de lixo, patrolamento das vias e desassoreamento do canal pluvial, com apoio da Defesa Civil.