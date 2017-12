Prefeitura inaugura novo CRAS na Martinica

A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria da Cidadania e Assistência Social, inaugurou no dia 29 de novembro, o novo CRAS São Tomé Martinica. A unidade agora possui um espaço mais amplo, onde poderá melhor atender, e acolher todo o povo que frequenta o CRAS da Martinica, como as pessoas que moram na Florescente, na Universal, São Tomé, Planalto, e Beco dos Cunhas.

A secretária de Cidadania e Assistência Social, Maria Rita Cardozo, declarou que o novo CRAS é muito importante para as pessoas que lá são atendidas, e que a conquista de um novo local, mais amplo e com mais estrutura, só foi possível graças ao trabalho integrado da prefeitura e da comunidade. Já o prefeito, André Pacheco, ressaltou que a Prefeitura trabalha em prol da inclusão social, e da comunidade, a fim de dar um melhor atendimento e conforto às pessoas, minimizando os problemas sociais que as elas enfrentam, através de ações realizadas em conjunto pelas secretarias.