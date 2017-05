Prefeitura Perto de Você leva mutirão de serviços à Vila Elsa

A Vila Elsa recebeu uma atenção especial da Prefeitura no último sábado, dia 29 de abril. O Prefeitura Perto de Você (PPV) levou um mutirão de serviços públicos à região. A unidade móvel estava estacionada na rua Nadir Garcia Feijó, e disponibilizava informações gerais sobre vários programas e serviços da Prefeitura, bem como realizava o cadastro das pessoas e famílias ao programa Cadastro Único, para benefícios sociais do governo federal.

Durante todo dia foram realizadas capinas, recolhimento der lixo e entulhos, trocas de lâmpadas, desentupimento e conserto de caixas de bocas de lobo e patrolamento. A ação de patrolamento e de troca de lâmpadas iniciou na segunda-feira, dia 24. Ao total, foi contabilizado cerca de 30 ruas patroladas, 80 trocas de lâmpadas e retirada de 22 caminhões carregados com lixo e entulhos.

O prefeito, André Pacheco, acompanhou as solicitações da comunidade e os serviços que estavam sendo realizados pela Prefeitura. “É muito bom trazer nossa estrutura de maquinário e de pessoal para uma região e atender as solicitações das pessoas na hora. Com isso, resolvemos o problema da comunidade como um todo e ainda disponibilizamos cadastramentos em programas sociais, informações e vacinação”, encerra.

Também aconteceu a Feira do Doação de Animais. E as equipes de Vigilância Sanitária estiveram orientando os moradores para prevenir focos de mosquitos da dengue.

Rua do Lazer

À tarde, as crianças e os jovens do bairro tiveram opções de brincadeiras, jogos, apresentações musicais e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce. Foi o Rua de Lazer que disponibilizou duas camas elásticas para a criançada pular, um tobogã inflável gigante, além de atividades de recreação e integração para todas as idades, com oficinas de futebol e basquete, pintura no rosto e perna de pau.

Apresentações musicais com bandas formadas por integrantes da região agitaram a tarde: Júnior, Fabiano e Giovane, Muzaranho e Qnome.