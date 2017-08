Prefeitura Perto de Você leva serviços à comunidade de Capão da Porteira

No sábado, 26, a Prefeitura levou um mutirão de serviços para a comunidade de Capão da Porteira, através do Prefeitura Perto de Você (PPV). Patrolamento e ensaibramento de ruas, Gabinete móvel para receber as solicitações, troca de lâmpadas e conserto de luminárias, orientação e visita às residências dos agentes de controle de endemias, consultas médica e odontológica, vacinação, banca de troca-troca de livros, brinquedos e brincadeiras do Recreando, cadastro de famílias para benefícios sociais, Feira de Doação de Animais e serviço de manicure disponibilizado pelo Senac. Passaram pelo local cerca de 200 pessoas.