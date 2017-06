Prefeitura planeja as contrapartidas do presídio

O anúncio da construção de um presídio estadual em Viamão, feito pelo governador José Ivo Sartori no dia 12 de junho, ainda repercute na cidade. O local designado pela Secretaria de Segurança é uma área próxima ao Autódromo de Tarumã, pertencente ao próprio Estado, utilizada pela Fepagro.

As opiniões se dividem entre aqueles que entendem ser necessária a vinda do presídio, aqueles que são a favor mas em outro local, e aqueles que são totalmente contrários.

O governo municipal centralizou as ações relativas ao presídio no gabinete do prefeito André Pacheco, que está tratando pessoalmente do assunto. Segundo interlocutores do governo, o projeto agora passará por uma fase de negociações das contrapartidas exigidas pelo município para, de fato, permitir a instalação do presídio estadual.

Outro assunto que ganhou importância foi a lemabrança da Lei Municipal nº 4.214/2014 que proíbe expressamente a construção, instalação e funcionamento de quaisquer tipos de presídios, na zona urbana de Viamão, que precisará ser substituída ou modificada caso o presídio seja realmente confirmado.

Enquanto o governo trabalha em silêncio na montagem das contrapartidas, os vereadores de oposição marcaram para o dia 21 de junho, às 18 horas, uma audiência pública, na Câmara de Vereadores com o objetivo de ouvir a comunidade.