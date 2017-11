Prefeitura realiza Pré-Consulta Pública

A Prefeitura de Viamão, através da Secretaria de Meio Ambiente, convida a todos a participarem, no dia 17 de novembro, às 14 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Calçadão Tapir Rocha, nº49, Centro, da Pré-Consulta Pública da Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Natural Municipal Saint’Hilaire. Durante o evento será apresentado a criação da Unidade de Conservação pelo Município de Viamão, do Cadastramento no Sistema Estadual de Unidades de Conservação, e no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, assim como os estudos já elaborados referente ao Plano de Manejo, e o encaminhamento para a Consulta Pública que acontecerá no mês de dezembro.