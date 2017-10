Prefeitura renova parceria com FGTAS para agência do SINE

A Prefeitura de Viamão renovou a parceria com o FGTAS para a continuidade da agência do SINE no município, através da Lei Municipal 4.686/2017, que foi aprovada por 15 X 3 votos. O prefeito, André Pacheco, ressaltou no ato de assinatura de renovação do Termo de Cooperação Técnica que a agência do SINE é de fundamental importância para a população do município. “O SINE é o principal intermediador de mão de obra do município, com vistas à recolocação do trabalhador no mercado de trabalho, além de emitir a carteira do trabalho, encaminhar para o seguro-desemprego, oferecer e encaminhar cursos de qualificação profissional, além de desenvolver programas de geração de trabalho e renda, como é o caso do Programa Gaúcho do Artesanato.”

O diretor-presidente da FGTAS, Gilberto Baldasso, destaca a parceria. “Sempre que precisamos, pudemos contar com todo apoio do município, como na ocasião em que tivemos um sinistro no prédio locado na entrada do Centro e pudemos contar de imediato com uma nova estrutura para dar continuidade ao trabalho”, destaca Baldasso. Também estavam presentes no ato de assinatura o procurador Geral do Município, Jair Mesquita, e a diretora da agência SINE Viamão, Célia Boeira.