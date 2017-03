Projeto ‘Música para Todos’ leva aulas de música para o bairro Viamópolis

A partir do mês de abril, o Projeto ‘Música para Todos’, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), começa a ofertar aulas gratuitas de música nos bairros de Viamão. O projeto inicia na região da Viamópolis, mas conforme o secretário de Cultura, Lucianinho Alves, a expectativa é levar a oficina para diferentes bairros da cidade. As aulas serão ministradas todas as terças-feiras, no turno tarde (das 14 às 16h), na sede da SAVI – Associação dos Moradores e Amigos da Viamópolis (Rua Antônio Zanquetim, Nº 195, no bairro Viamópolis). Inicialmente serão 25 vagas e podem participar do curso crianças, jovens e adultos e o objetivo é oferecer iniciação musical, com lições teóricas e práticas de violão e cavaquinho. O Projeto ‘Música para Todos’ tem como objetivo difundir a arte da música, além de descobrir novos talentos da cidade. As aulas iniciam no dia 04 de abril e serão ministradas pelo diretor da SMC e estudante de música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Vinicius Fontoura. O projeto contará com apresentações mensais, para auto-avaliação prática e teórica de cada aluno, além de um sarau no final do ano. As inscrições podem ser realizadas na sede da SAVI ou na Secretaria de Cultura (Açores, 951, bairro Tarumã). Para mais informações, ligue (51) 3435.3374 ou pelo e-mail cultura@viamao.rs.gov.br .