Projeto Verão Itapuã 2017 na praia da Vila

Para os moradores e visitantes aproveitarem ainda mais o verão, durante os meses de janeiro e fevereiro, as secretarias municipais de Cultura e de Esporte e Lazer promovem uma série de atividades esportivas e culturais na orla da praia da vila de Itapuã. As atividades fazem parte do projeto Verão Itapuã. No último final de semana, dias 7 e 8, o projeto proporcionou a prática de diversas modalidades esportivas na orla, como futebol e vôlei.

Além de atividades esportivas, que acontecerão sempre aos sábados e domingos, das 9 às 18 horas, a edição 2017 do Verão Itapuã levará shows musicais e concurso de beleza. Para quem curte boa música, no sábado 28 de janeiro haverá shows com Ismael Leal, Igor de Oz, Pagode King e Grupo Show da LIESVI, com horário a definir. No domingo dia 26 ocorre a escolha da Musa Verão Viamão, com shows musicais de Ismael Leal e Igor de Oz.