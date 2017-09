Recreando, Food Trucks, The Travellers e Madame X te esperam no sábado

Você sabia que Viamão está comemorando 276 anos, completados dia 14 de setembro? Pois é, mas quem ganha a festa é a comunidade. A Corsan e o Governo do Estado estão patrocinando o 1º Baile da Cidade, que vai ser realizado dia 23 de setembro, às 22 horas, no Clube Cantegril (parada 48). A festa iniciará com show da banda “The Travellers”, seguindo com a “Madame X”. Mas as atividades festivas iniciam a partir das 12 horas, com o Recreando para as crianças, que disponibiliza brinquedos infláveis e cama elástica. Também já estarão a partir das 12 horas, no estacionamento do Cantegril, diversos food trucks.

A banda “The Travellers” toca rock country e blues. Na sua play list consta “Dust in the Wind”, “Don’t let me down” e “California Dreaming”. Já a “Madame X” iniciou sua trajetória na Casa de Shows Opinião e toca ritmos dos anos 70, 80 e 90, pop, rock, axé music, samba, forró e sertanejo. Ficou interessado? Então corre para trocar dois quilos de alimentos não perecíveis por um ingresso. Os pontos de troca são supermercados Pedralli, Guarapari (Santa Isabel), Lisboa, Farosul, Bianchi e Coma Bem. São só três mil ingressos. Garanta já o seu.