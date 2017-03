Rua do Lazer levou atividades de recreação para o bairro Orieta

A primeira edição de 2017 do programa Rua do Lazer foi a grande atração do último sábado (11/03) para os moradores do bairro Orieta. O evento, que ocorreu na praça localizada junto à igreja São João Vianney, proporcionou aos moradores da região muitas atrações como brincadeiras, jogos, música e muita diversão. Esta edição teve cama elástica, brinquedos infláveis, pintura no rosto, além de shows com Ismael Leal, Irmãos Ribas e Qnome. A criançada também se deliciou com pipoca e algodão doce que foram distribuídos gratuitamente.

Para o prefeito André Pacheco, presente no evento, o programa é uma oportunidade de levar opções de lazer e esporte para os bairros de Viamão. “A Rua do Lazer é um momento da Prefeitura ficar mais próxima das pessoas, com diversão para toda a família, principalmente para as crianças”, disse o prefeito André.

Também esteve presente no local, o vice-prefeito e secretário de Obras, Valdir Jorge Elias, o Russinho; e o secretário de Cultura, Luciano Alves. O projeto Rua do Lazer tem como objetivo envolver as famílias em atividades esportivas e de lazer. A ação é uma realização da Prefeitura de Viamão, por meio das secretarias de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer – com a parceria do Sistema SESC/Fecomércio.