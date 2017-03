Sábado tem muamba no Centro de Viamão

Neste sábado (18/03), ocorre a Muamba Comunitária de Viamão. O evento carnavalesco inicia às 21h e será realizado na Av. Coronel Marcos de Andrade, com entrada franca. A festa terá a participação das Escolas de Samba Vila Esmeralda, Acadêmicos da Martinica, Barão do Upacaraí, Império da Vila Planalto, Império dos Herdeiros e Vila Isabel, além dos Blocos Terrenão do Samba e Quem Bebe Vem Comigo. A Muamba é uma realização da Liga Independente das Escolas de Viamão (Liesvi), com o apoio da Prefeitura de Viamão, atravé da Secretaria Municipal de Cultura. O evento contará ainda com o apoio da Secretaria de Transporte e Trânsito, da Vigilância Municipal e da Brigada Militar. A Secretaria Municipal de Saúde também estará presente com distribuição de preservativos aos foliões, e ainda testagem rápida para o vírus HIV.