Saint’ Hilaire está inserido no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação

A Unidade de Conservação (UC) Parque Natural Municipal Saint’ Hilaire (PNMSH), de competência do Município de Viamão, está aprovada junto ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), que é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). No Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) encontram-se as Unidades de Conservação que estão em conformidade com os critérios do Ministério do Meio Ambiente. Neste banco de dados é possível consultar via on-line todas as Unidades de Conservação presentes no País.

O biólogo gestor do Parque, Fábio Mendes, explica que após o município receber os primeiros estudos referentes ao Plano de Manejo do Saint’ Hilaire, já foi possível utilizar algumas informações para auxiliar no cadastro da CNUC. O secretário de Meio Ambiente, Gilberto Fraga, ressalta que o cadastro é muito importante. “A partir de agora estamos inseridos nas Unidades de Conservação que são reconhecidas nacionalmente. Esse cadastro poderá abrir novas oportunidades para recebermos projetos, parcerias e recursos para o Parque Municipal Saint’ Hilaire.”

Saiba mais sobre CNUC

O Cadastro Nacional de Unidades de Conservação é mantido pelo Ministério do Meio Ambiente com a colaboração dos órgãos gestores federal, estaduais e municipais. Seu principal objetivo é disponibilizar um banco de dados com informações oficiais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Neste ambiente são apresentadas as características físicas, biológicas, turísticas, gerenciais e os dados georreferenciados das unidades de conservação. Assim, a população pode acompanhar os resultados das ações governamentais de proteção do patrimônio biológico nacional.