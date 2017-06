Ações de Saúde

Hospital de Viamão

A Administração do Hospital de Viamão vê com muita alegria que o projeto de integração do atendimento obstétrico, dentro de nossa cidade, já percorreu seu caminho inicial com a primeira atividade de visita de gestantes, em terceiro trimestre de gravidez, ao hospital. Uma ação em 6 de junho em conjunto com a Secretaria Municipal de saúde.

Hoje cada vez mais o nosso hospital se qualifica para melhor atender às demandas da população, providenciando um acolhimento humanizado junto à emergência, mantendo o hospital como referência regional para atendimentos de Cirurgia Geral, Traumatologia e Neurocirurgia. Estamos aumentando nosso espaço de acolhimento, criando uma unidade especial para receber acompanhantes e familiares dentro do hospital e mantendo-os informados sobre todos os passos do atendimento que está sendo realizado aos seus familiares.

Sabemos que se vive momentos difíceis para todos e que muito se fala da escassez de recursos, porém estamos em desenvolvimento de processo de melhoria dentro do hospital, onde a qualidade da assistência prestada e a segurança do paciente são fatores preponderantes para nós. A integração do atendimento obstétrico com os programas de pré-natal é apenas um dos passos que estamos dando no sentido de fazer com que a população de nossa cidade receba o melhor atendimento.

Esperem por mais melhorias e saibam que vamos trabalhar com afinco para tornar nosso hospital um local de maior e melhor qualidade assistencial. (Diretoria Administrativa FUC Hospital Viamão)