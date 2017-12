Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Já falamos sobre prevenção de acidentes, porém nunca é demais ressaltar que grande quantidade de fraturas, principalmente em pessoas idosas, é decorrente dos obstáculos que são colocados dentro das casas. Não queremos ser repetitivos, mas voltamos a salientar que pequenos degraus, mal sinalizados ou que ficam disfarçados em pisos do mesmo tom de cor, tornam-se grandes armadilhas e fazem com que as pessoas torçam o tornozelo ou simplesmente se desequilibrem e venha a cair, tendo impacto direto de partes do corpo sendo que este impacto é absorvido e traz dano ósseo. O segredo está em cuidar muito com relação a pisos lisos e que causam escorregões, além de termos a perspectiva de que os desníveis são fatais, podendo causar sério danos.

Hoje também queremos lembrar o cuidado que devemos ter com crianças na cozinha. Como se dizia antigamente: cozinha não é lugar de criança. O motivo são os acidentes com líquidos quentes, além de inúmeras oportunidades que temos de ferimentos com objetos cortantes.

Olhe para o seu ambiente, observe os idosos e crianças da casa e, mesmo que ainda não tenha acontecido nenhum acidente, projete os cuidados para evitá-los. (Diretoria Administrativa FUC Hospital de Viamão)