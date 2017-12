Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Todo o cuidado é pouco!

Quantas vezes já ouvimos esta expressão? Muitas, não é? Pois saiba que dentro das frases mais conhecidas esta é uma que nos merece toda a atenção. Nossos corpos são capazes de enviar pequenas mensagens sobre o que possa estar acontecendo de errado e que poderá culminar em uma moléstia de maior gravidade, sendo possível perceber a tempo e mudar o prognóstico.

Falamos de sintomas vagos, respiratórios e cardiológicos que sempre estão nos enviando sinais de que devemos ter maior atenção, principalmente com nossos hábitos de vida tais como alimentação inadequada, hábito de fumar e o sedentarismo.

Caminhadas diárias, refeições nos horários corretos, evitar ingestão de alimentos com muita gordura, diminuição do consumo de sal e, principalmente, deixar de fumar são recomendações importantes. São algumas das coisas que podemos corrigir com certa facilidade e todas estarão diretamente relacionadas a nossa capacidade de mudar de vida, melhorar nossas condições de saúde e interromper a evolução de alguma doença respiratória ou cardiovascular.

Observe seus hábitos, faça uma revisão em suas rotinas e fique atento a pequenos sinais de problemas. (Diretoria Administrativa FUC Hospital de Viamão)