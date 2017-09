Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Os cuidados hospitalares e em postos de saúde existem e, com frequência, são objetivos de muitas reclamações pelo tempo de demora a que o usuário do Sistema de Saúde fica sujeito para receber o atendimento. Por este motivo é que o Hospital de Viamão está com diversas mudanças em curso que visam melhor atender à população e fazer com que os usuários deste hospital recebam um atendimento com maior presteza, mais organizado e com maior capacidade de resolver os problemas médicos.

A emergência faz a triagem dos casos mais graves e os classifica por cores, usando uma escala técnica, que é conhecida de muitos, e que significa que dependendo da cor que a pessoa recebe é o grau de gravidade de seu estado e deve ter um atendimento mais rápido.

Os casos de menor gravidade são classificados na cor azul e na cor verde, sendo casos que permitem uma espera maior e que podem receber uma atenção até dentro de um agendamento.

Vendo como a emergência do hospital ficava sobrecarregada, e entendendo a necessidade de não deixar o usuário muito tempo em espera, foi criado um espaço a mais para onde são encaminhados os casos azuis e verdes e no qual as consultas são agendadas para um horário específico, dentro do mesmo dia, e trazendo uma maior qualidade para o cidadão que procura atendimento em nossa emergência.

Ambiente que oferece conforto e atendimento, que melhora em muito a qualidade no atendimento. (Diretoria Administrativa FUC Hospital de Viamão)