Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Certa vez foi ouvido dizer que as casas das famílias não podem se tornar uma sequência de armadilhas, aguardando um momento de distração para que as pessoas sejam vítimas de acidentes, sendo que as personagens que mais se envolvem em acidentes que podem ser evitados são crianças e idosos, já que são os mais vulneráveis.

Olhando este tipo de incidência mais comum, chama-se a atenção para situações que podem ser evitadas, como: asfixia por objetos pequenos; intoxicações por ingestão de substâncias tóxicas que não são devidamente guardadas; quedas que ocasionam fraturas e lesões graves; afogamentos em piscinas ou em banheiras; queimaduras por acesso a panelas quentes, água fervendo e outros fatores; cortes causados por instrumentos afiados que ficam mal guardados; choques elétricos causados pelo mal uso de aparelhos domésticos e diversas outras circunstâncias.

Não se pode dizer que os adultos e os jovens também não correm risco de acidentes, porém ressalte-se que nas casas é necessário que se tenha um maior cuidado com banheiros, cozinhas e disposição dos móveis, para que o andar pela casa não venha a se tornar uma corrida de obstáculos. Também ressalte-se que degraus e tapetes inadequados e mal colocados são grandes responsáveis por acidentes.

Avalie sua casa, examine os riscos e passe a minimizá-los. Este tipo de atitude é também parte do conjunto de medidas preventivas para a manutenção da saúde. (Diretoria Administrativa FUC Hospital de Viamão)