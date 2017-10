Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Podemos definir doenças ocupacionais aquelas que ocorrem na saúde do trabalhador, causadas por fatores relacionados ao trabalho. Essas se manifestam devido à exposição inadequada a agentes químicos, radioativos e/ou às más condições oferecidas no ambiente laboral. Assim é importante que todos sempre estejam atentos ao ambiente que os cerca.

Os hospitais, cada vez mais, têm sua preocupação focada na segurança do paciente, sendo que as instituições que certificam a qualidade dos serviços de saúde, quando avaliam instituições de saúde, têm seu maior ponto de observação crítica todas as ações que são empreendidas no sentido de trazer maior segurança ao paciente.

Sabe-se que é também fundamental que se tenha uma grande atenção aos itens de segurança dos profissionais que atuam dentro das instituições de saúde, e que se leve a todos eles o maior nível de conhecimento e treinamento para ações que previnam doenças ocupacionais.

O Hospital Viamão já está envolvido diretamente neste processo e, brevemente, iniciará ações que levarão à comunidade de Viamão um melhor conhecimento e o entendimento de como se deve proceder na prevenção de doenças. (Diretoria Administrativa FUC Hospital Viamão)