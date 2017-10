Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Muitas ações são desenvolvidas para previnir doenças e é muito importante que falemos de uma das mais importantes que, por incrível que pareça, ainda é vista com algum tipo de preconceito, pois alguns acreditam que causam maiores riscos à saúde. Estamos falando da vacinação. Pois a vacinação é um dos mecanismos mais eficazes na defesa do organismo humano contra agentes infecciosos e bacterianos e consiste na proteção do corpo por meio de resistências às doenças que possam vir a atingir o ser humano.

Os postos de saúde da rede pública devem ser visitados para que as pessoas se interem de todas as vacinas que devem ser aplicadas e em que circunstâncias, como: idade, contato com doentes, etc.

Muitos apontam diversas razões para não vacinar as crianças, desde crenças religiosas e filosóficas à crença de que as doses podem deixá-las doentes e alérgicas. A mais recente polêmica envolveu a vacina contra HPV, vírus que pode levar ao desenvolvimento de câncer de útero, sendo que nos Estados Unidos, no Japão e no Reino Unido, entre outros países, pais vieram a público dizer que a vacina teria prejudicado suas filhas. Alguns alegavam até que teria sido a causa da morte de suas crianças. Creiam que a vacina é proteção. É um dever de todos procurar vacinar a si e aos seus filhos. Não se deixem levar por ideias que só vão prejudicar a saúde. Por isso, vamos vacinar! (Diretoria Administrativa FUC Hospital Viamão)