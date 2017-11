Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

As doenças infecciosas, como está dito, são doenças causadas por infecção com vírus ou bactéria, ou por fungos ou parasitas. As doenças contagiosas ou transmissíveis são doenças infecciosas que podem se espalhar de uma pessoa para outra. Existem alguma medidas práticas que devem ser adotadas para evitar estas doenças, tais como:

Lave as mãos com freqüência (antes e depois das refeições e de usar o banheiro); evite usar o sistema de ar quente para secar as mãos. Ele favorece o crescimento dos germes nas mãos; esteja com a caderneta de vacinas atualizada; conserve os alimentos na geladeira e mantenha os alimentos crus guardados bem separados dos alimentos cozidos (princípio de higiene alimentar); mantenha a cozinha e o banheiro limpos porque são os lugares da casa mais cheios de germes; não compartilhe objetos pessoais, como escovas de dentes ou lâminas; leve os seus animais de estimação ao veterinário com regularidade e mantenha suas vacinas em dia.

Importante que você tenha em mente alguns princípios para evitar a propagação de doenças infecciosas, tais como: se os sintomas de uma doença surgir, fique em casa para evitar a propagação dos germes; procure um tratamento para doenças infecciosas; se achar que a sua condição é grave o bastante para exigir cuidados médicos, afaste-se dos demais e trate os sintomas imediatamente. Você também pode ajudar a proteger os outros de sua doença infecciosa. Lave suas roupas mais usadas toda semana, pois isso também pode ajudar a impedir que você pegue uma doença infecciosa.

Previna-se e proteja os demais! (Diretoria Administrativa FUC Hospital Viamão)



