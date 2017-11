Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Atualmente temos uma política, instituída pelo Ministério da Saúde, que é a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. O objetivo é reduzir a incidência do câncer no Brasil por meio de ações contínuas que levem à conscientização da população quanto aos fatores de risco de câncer, que promovam a detecção precoce dos cânceres passíveis de rastreamento e propiciem o acesso a um tratamento de qualidade em todo território nacional.

O principal fator para o melhor prognóstico do tratamento do câncer é o diagnóstico precoce e isso somente é possível quando temos a população atenta para o surgimento dos primeiros sintomas que podem levar a medidas terapêuticas de forma antecipada, antes que a doença possa evoluir o suficiente para se tornar irreversível.

O cuidado é não termos as campanhas de prevenção como forma de assustar e levar a uma sensação coletiva de medo. É claro que temos de ter atenção máxima e para tanto temos fatores genéricos como emagrecimento, dores disseminadas, desânimo e outros fatores, por isso é fundamental que a população saiba onde procurar recursos para se prevenir e o mais adequado é o atendimento médico precoce.

Consulte seu médico, procure a rede pública, previna-se. (Diretoria Administrativa FUC Hospital de Viamão)