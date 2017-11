Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Falamos sobre prevenção do câncer e queremos focar na prevenção do câncer de mama, que é o segundo em incidência entre as mulheres, sendo inferior somente ao câncer de pele.

O câncer de mama, na verdade, ainda não pode ser prevenido mas, sim, diagnosticado o mais cedo possível. Para isso recomenda-se que as mulheres conheçam seu corpo desde que apresentem o crescimento das mamas na adolescência. O autoexame das mamas, hoje em dia, deve ser chamado de autocuidado, e pode ser feito pelo menos uma vez ao mês, preferencialmente no mesmo dia do mês, para que as mulheres se familiarizem com suas mamas. Após os 40 anos, a mamografia começa a ser um exame importante para a detecção da doença e recomenda-se que seja feito, pelo menos, uma vez por ano. A partir daí, com acompanhamento médico, o espaço de tempo pode ser encurtado ou aumentado a partir da recomendação do profissional que acompanha a paciente.

Geralmente, o câncer de mama não apresenta sintomas no início. A partir do momento que começa a ser palpável, pode estar associado a um caroço na mama. Também pode ser representado por áreas de abaulamentos ou retrações de pele. Manchas ou alterações na pele da mama. Ainda pode estar ligado com saída de líquido do bico da mama e, no caso do câncer, geralmente estes líquidos são sanguinolentos ou semelhantes a cor da água de geladeira ao descongelarmos o congelador.

O maior conselho é atenção às mudanças e acompanhamento médico. (Diretoria Administrativa do Hospital Viamão)