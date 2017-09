Ações de Saúde – FUC Hospital de Viamão

Existe um conceito popular que diz: “De médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco”. Com base nesta premissa, é muito comum convivermos com um dos maiores males que existem dentro da rotina assistencial que é a auto medicação. Abordei um aspecto do uso de tratamentos locais para ferimentos que podem ter consequências muito desagradáveis. Mas o problema é um pouco mais amplo, já que sempre quando estamos sentindo alguma coisa recorremos ao conhecimento de alguém das nossas relações, ao balconista da farmácia, enfim, a qualquer pessoa que esteja próxima e com disposição de dar um palpite sobre que remédio usar ou que medida pode ser tomada para combater algum sintoma.

Creio que temos uma situação na qual pode ser aceitável o uso de medicação, como o combate à febre com uso dos antitérmicos mais conhecidos por todos, porém o que se vê é: tive isso e usei este antibiótico e ainda tenho um resto que sobrou; ou, vamos usar este xarope que já ouvi que é muito bom, e assim por diante.

O pior de tudo é o uso do antibiótico sem indicação, por tempo inapropriado e sem ter indicação para o caso específico. Por isso é que recomendamos jamais que se automediquem ou busquem orientação com alguém que já utilizou tal remédio, pois já vimos até pessoas usando remédios para o coração para tratar uma crise de asma.

Previnam-se e não se automediquem!