Ações de Saúde – Hospital de Viamão

Quando falamos de doenças cardiovasculares estamos falando de um conjunto de doenças que afetam o coração ou ao sistema circulatório, e aí se incluem uma variedade grande de alterações que colocam em risco a saúde e que podem causar a morte.

Estima-se que 90% dos casos de doenças cardiovasculares possam ser evitados com medidas de prevenção. A prevenção da aterosclerose pode ser feita diminuindo os fatores de risco, através de medidas como seguir uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e evitar a exposição ao fumo e tabaco, também limitando o consumo de álcool. O tratamento da hipertensão arterial e da diabetes também é benéfico. O tratamento das pessoas com faringite estreptocócica (infecções de garganta) com antibióticos pode diminuir o risco de febre reumática, cuidando sempre que isto seja feito mediante orientação médica. Ainda não é claro o benefício do uso de aspirina em pessoas de outra forma saudável. Existem recomendações de uso da aspirina, mas não por conta própria. O tratamento de pessoas com doenças cardiovasculares melhora o prognóstico quando as pessoas, aos primeiros sinais de dor no peito ou sensação de sufocação, procuram atendimento.

A alimentação saudável e a prática de exercícios recomendados para seu peso, idade e condição atlética, são medidas que evitam em muito os danos de doenças cardiovasculares. (Diretoria Administrativa FUC Hospital Viamão)