Ações de Saúde – Hospital de Viamão

A ideia aqui é falar, de forma simples e objetiva, sobre uma diversidade de cuidados que devemos adotar para evitar doenças. Porém, é fundamental que evitemos o descuido, ou seja, não procurar recurso médico quando é necessário que seja feita uma intervenção terapêutica para que um processo infeccioso, ou um primeiro sinal de doença cardiológica, seja menosprezado. Assim reforça-se a ideia de que um atendimento realizado ao surgirem os primeiros sinais de doença cardiovascular é fundamental e muito importante para todos.

O indivíduo que possui as condições que predispõem à doença cardiovascular (obesidade, sedentarismo, fumantes, etc.) deve ter um maior cuidado, evitando deixar para depois ver aquela dor no peito que surge nos momentos de esforço físico ou de muita tensão emocional. Assim como não negligenciar o cansaço excessivo, a falta de ar, o inchar as pernas e outros tantos sinais que podem ser avisos precoces de que tenha necessidade de tratamento para doença cardíaca.

O sistema de saúde, dentro dos municípios, oferece a possibilidade de que se tenha um atendimento para esse tipo de necessidade e em Viamão a rede de postos funciona com esta intenção. Além disso temos o recurso da urgência do Hospital que hoje proporciona um atendimento cada vez mais humanizado, enfrentando as grandes esperas com uma triagem que acolhe todos e prioriza os casos mais graves. (Diretoria Administrativa FUC Hospital de Viamão)