Ações de Saúde

Hospital de Viamão

Uma espera mais demorada, a insegurança de não saber para onde ir na hora de maior necessidade, ficar ansioso pois não tem informações sobre o estado de saúde de um familiar que está sendo atendido, desconhecer os recursos que temos disponíveis, enfim, muitas são as expectativas que vemos em uma população que busca assistência à saúde nos locais que propõem este tipo de atendimento.

O Hospital de Viamão vem empreendendo uma série de melhorias em suas atividades assistenciais, tais como integração com a rede de postos de saúde no atendimento materno infantil, interligando informações do pré-natal realizado na rede, onde o Centro Obstétrico do Hospital fica inserido na cadeia assistencial. A resultante dessas ações, nas quais a população está sendo informada dos serviços disponíveis, já ficam demonstradas nos primeiros números onde verificamos aumento do número de nascimentos ocorridos na Maternidade do Hospital, que em abril foram de 59 e em maio já subiu para 94. Atingimos uma primeira meta de atender mais e melhor a população da cidade com atendimento seguro e eficiente.

As ações estão indo mais além. Está em andamento um programa para diminuir o tempo de espera na Emergência, onde os casos de menor gravidade são atendidos em um local especial com agendamento de consultas, disponibilização de exames complementares e encaminhamento da continuidade de tratamentos médicos de forma integrada com a rede pública do Município de Viamão. Dessa forma os casos de maior urgência terão seus atendimentos em menor tempo e com maior efetividade.

Estamos começando uma fase em que o Hospital se abre para a comunidade e traz consigo programas de melhoria assistencial. (Diretoria Administrativa FUC Hospital Viamão)