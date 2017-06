Ações de Saúde - Hospital de Viamão

Sempre estamos pensando em nossas maiores dificuldades a serem enfrentadas em todos os dias que teremos pela frente. Como não poderia deixar de ser, realmente cuidamos como deveríamos de nossa saúde. Mas para complicar mais essas nossas interrogações, ainda ouvimos muito sobre produtos milagrosos, substâncias que nos trazem o bem estar e assim por diante.

Dentro de uma comunidade, como a nossa de Viamão, é chegada a hora de termos um canal de aprendizado regular, encontros sobre medidas de prevenção e manutenção de nossa saúde, algo que nos traga informações úteis e relevantes para a preservação da saúde.

O Hospital de Viamão, vendo esta necessidade da comunidade, está elaborando um projeto de encontros de saúde abertos à comunidade, nos quais vamos promover encontros de educação continuada e de como devemos agir para melhor tratar nossa saúde.

A partir do mês de julho daremos início a estes encontros, nos quais vamos apresentar cuidados com doenças cárdiovasculares, prevenção de câncer de pele, medidas preventivas de complicações da diabetes, enfim, estamos elaborando um conjunto de encontros nos quais estaremos trazendo informações para a população a respeito de como devemos melhor proceder para evitar as doenças e termos maior qualidade de vida.

O nosso compromisso com a cidade é cada vez maior e estamos buscando uma integração dos serviços prestados pelo hospital com os anseios da comunidade que é de receber maior qualidade e melhor atenção à saúde. Essa é nossa missão. (Diretoria Administrativa FUC Hospital de Viamão)