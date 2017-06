Ações de Saúde – Hospital de Viamão

A integração entre a maternidade do Hospital Viamão e o serviço prestado pela Prefeitura Municipal entra em um momento extremamente importante para toda a nossa comunidade. A direção do Hospital e a Secretaria Municipal de Saúde têm mantido reuniões regulares no sentido de melhor atender à comunidade e nesta terça feira, dia 6 de junho, teremos a realização do primeiro evento com participação de pacientes em Pré-Natal. O hospital vai abrir suas portas para que as pacientes grávidas conheçam melhor o serviço da maternidade.

Teremos uma palestra sobre os aspectos mais importantes do Pré-Natal e, após, o grupo de pacientes que participa do evento (último trimestre de gestação) farão uma visita à maternidade para conhecerem o local onde serão atendidas no momento do parto. Na sequência, todas serão atendidas em uma consulta de Pré-Natal dentro do próprio Centro Obstétrico do Hospital.

Para quem imaginava que viveríamos tempos difíceis, com crise nos atendimentos obstétricos, estamos demonstrando que com união de esforços e traçando metas em comum para todos, iremos desenvolver um atendimento de maior qualidade, sendo fundamental a atuação da Prefeitura com atendimentos de Pré-Natal nos postos da Secretaria da Saúde, bem como a atuação direta do Hospital disponibilizando todos os recursos necessários para o procedimento obstétrico dentro de nossa cidade. Assim o Hospital avança cada vez mais na melhoria da qualidade assistencial e segurança para a comunidade de Viamão. (Diretoria Administrativa FUC Hospital Viamão)