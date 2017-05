Ações de Saúde

FUC Hospital de Viamão

Falamos muito sobre o acesso da população à assistência. Vemos que o povo sempre busca a solução mais fácil que encontra a sua frente, afim de obter o atendimento que é necessário. Então recorre às emergências dos hospitais superlotando-as, de tal forma que os casos se misturam entre alguns de menor e outros de maior gravidade.

Hoje existe uma classificação de risco que é feita na triagem dos hospitais, onde os pacientes azuis e verdes são considerados de menor gravidade e que ficam dentro de uma recepção onde os de maior gravidade estão aguardando atendimento. Isso superlota os locais de atendimento fazendo, assim, que a demora seja grande e que o atendimento a estes pacientes de menor risco prolongue-se tanto que fica difícil, para o usuário do sistema, ter suas necessidades devidamente atendidas.

O Hospital de Viamão Fundação Universitária de Cardiologia (Instituto de Cardiologia), há algumas semanas, vem desenvolvendo um modelo de atendimento no qual os pacientes classificados como azuis e verdes (menor gravidade) são encaminhados para um serviço de Pronto Atendimento, dentro do próprio hospital, com atendimento agendado e breve, em um ambiente confortável e com todas as condições para o atendimento a que se propõem. As ações da FUC Hospital Viamão estão indo ao encontro de proporcionar maior qualidade, com mais agilidade e presteza para atender aos viamonenses. (Diretoria Administrativa FUC Hospital Viamão)