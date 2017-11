ATENÇÃO USUÁRIOS DA FARMÁCIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a Farmácia Básica Central, instalada no Centro de Especialidades, na parada 44, a partir do dia 30 de novembro, passará a atender na Unidade Básica de Saúde São Lucas. Portanto, os usuários que retiram medicamento no Centro de Especialidades deverão se dirigir à UBS São Lucas.

A mudança será realizada pela necessidade da ampliação de oferta de serviços na área de especialidades de saúde (obstetrícia, nutricionista, fonoaudiologia, psiquiatria, oftalmologia e exames de diagnóstico), no Centro de Especialidades, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, onde até então, a Farmácia Básica Central, obtinha suas instalações.