Caminhada de prevenção ao câncer de mama é no sábado, dia 21

Neste sábado, dia 21, o Viamama realiza, com o apoio da Prefeitura, a 6ª Caminhada Toque Rosa, de alerta ao câncer de mama, com a participação de mulheres que estão na luta ou já lutaram contra o câncer de mama. A concentração é às 9 horas, na entrada do Centro (avenida Américo Vespúcio Cabral, esquina rua Onze de Junho).

A caminhada inicia às 10 horas, em direção à Praça Cônego Bernardo Machado (em frente à Igreja Matriz), onde estará uma unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizando teste rápido de HIV, coleta de CP, autoexame da mama (ensinando as mulheres a se tocarem) e avaliação odontológica.

Após a chegada da caminhada serão realizadas aulas de dança cigana com a professora Thaís Francisco, da Escola de Danzas Baila que Baila, e ritmos com os professores da Academia Vidativa.