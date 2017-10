Câncer de mama também é assunto no CAPS Infanto-juvenil

O Outubro Rosa, mês em que as ações de prevenção ao câncer de mama são intensificados, não é assunto só para os adultos. O tema foi tratado também pelo público infanto-juvenil.

Na tarde desta segunda-feira, 30 de outubro, as adolescentes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Aquarela foram convidadas para um bate-papo sobre a prevenção do câncer de mama, onde o cuidado foi o assunto norteador para momentos de troca e experiências compartilhadas.

Para falar de prevenção, autocuidado, saúde da mulher, sexualidade, as meninas participaram de uma roda de conversa com a técnica de enfermagem Valessa Harkovtzeff e a psicóloga Bruna Ghiorzi, que são integrantes da equipe.

Para a coordenadora do CAPS Aquarela, Sheila Chaves, esta atividade tem como objetivo ampliar as noções de cuidados e realizar troca e debater experiências: “Devemos ter a sensibilidade e perceber que as questões relacionadas à saúde e ao feminino estão no cotidiano das adolescentes, em suas relações, nos aspectos físicos e psicológicos, e até mesmo, nos conflitos que as mesmas encontram em seu contexto de vida.”

Além do bate-papo, o salão de beleza Unique participou do evento proporcionando cortes de cabelo. As meninas puderam fazer o corte desejado, apostando na autoestima como elemento capaz de produzir outras mudanças.

De acordo com Sheila, o CAPSi pensa nestas iniciativas como forma de unir a comunidade local, os serviços vizinhos, outros pontos de circulação dos usuários e que compõem o território da cidade.