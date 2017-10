CÂNCER DE MAMA: UM OLHAR ATENTO

Todo o câncer de mama é tratável, porém nem todos são curáveis. É preciso identificar a fase em que o tumor foi diagnosticado, para encontrar os melhores procedimentos para tratar a paciente. O tratamento curativo se aplica aos tumores que estão localizados na mama ou até mesmo com metástase axilar, mas que não atingiram outros órgãos. Sendo assim, o foco é na cura do paciente.

Para a Secretaria de Saúde, o cuidado e atenção deve ser constante, mas no mês de outubro, quando acontece o Outubro Rosa, as ações são intensificadas. Pensando nisso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão realizando o dia de demanda livre, onde cada UBS, em um dia específico da semana, faz atendimentos como encaminhamento de mamografias, auxiliam no auto-exame, exame preventivo de colo de útero e tiram dúvidas, sem precisar agendar.

Confira as UBSs e os dias de atendimentos à mulher:

UR Centro – Sexta-feira

UBS Orieta – Terça-feira

UBS São Lucas – Quarta-feira

UBS Itapuã – Quinta-feira

UBS Águas Claras – Sexta-feira

UBS Capão da Porteira – quarta-feira

Centro de especialidades – Terça-feira

UBS Luciana – Segunda-feira

UBS Cecilia – Segunda-feira

UBS São Tomé – Quarta-feira e quinta-feira

UBS Vila Elsa – Quarta-feira

UBS Monte Alegre – Sexta-feira

UBS Santa Isabel – todos os dias a tarde

UBS Planalto – Segunda-feira a manhã e quinta-feira pela tarde

URS Lomba – Segunda-feira a tarde e quinta-feira pela manhã