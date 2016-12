Coman realiza 300 castrações gratuitas

Nesta semana foram entregues os últimos animais castrados do ano de 2016, de um total de 292, todos oriundos das Feiras de Doação. Os procedimentos e a internação são realizados na clínica licitada para o serviço e o transporte desses animais é feito pelo ônibus da Coordenação de Atenção aos Animais (Coman), da Secretaria de Meio Ambiente, sem custo algum para quem adotou. O serviço licitado é de esterilização de cães e gatos, de ambos os sexos e os veterinários costumam recomendar esse procedimento porque ele aumenta a expectativa de vida do animal, melhora o comportamento e reduz riscos de doenças.

Conforme o coordenador da Coman, Ângelo Oliveira, além das castrações gratuitas, existem em Viamão médicos veterinários simpatizantes da causa animal que realizam castrações a baixo custo. Ângelo ressalta que, por intermédio da Coman, foram centenas de animais castrados a preços populares. “Médicos veterinários que estiverem dispostos a realizar este serviço a baixo custo podem nos procurar que divulgaremos o seu serviço”, explica Ângelo Oliveira. As clínicas interessadas podem entrar em contato através do e-mailcoman@viamao.rs.gov.br ou pelo telefone (51) 3492-7612.

Atividades da Coman

O trabalho da Coman busca reforçar a mensagem sobre a posse responsável e o estímulo para a adoção de animais disponíveis no serviço ou com as entidades e protetores de animais. Em razão disso, a Coman vem realizando feiras de doação de animais e campanhas de conscientização para inibir o abandono e esclarecer sobre a posse responsável.

- Conforme dados da COMAN, até o momento, desde a criação da Feira de Doação de Animais, em julho de 2015, já foram doados 868 animais, entre cães e gatos.

- Em 2016, também foram realizadas cerca de 170 fiscalizações de denúncias de maus tratos, que chegaram através do Setor do Fala Cidadão (telefone 156).

- Para conscientizar sobre posse responsável, a Coordenação Municipal de Atenção aos Animais realiza palestras em escolas de Viamão. Ao todo, o projeto já atingiu 2600 alunos com as palestras sobre posse responsável e identificação de maus tratos.

Última Feira de Doação de Animais

Animais abandonados estarão em busca de um novo lar na últimas feira de doação de animais do ano. A Feira acontece na quarta-feira, dia 28, no Largo Adonis dos Santos (Praça da Caixa D’Água – Centro), a partir das 10h. Para adotar é muito fácil, basta ter mais de 18 anos, apresentar comprovante de residência, CPF, RG, e assinar um termo de responsabilidade pelo animal.