Estudantes ganham óculos

Numa iniciativa do Lions Clube Viamão N. S. Aparecida, durante o mês de setembro, a Unidade Móvel da Fundação Leonística de Assistência Social Distrito LD3 esteve no município em três oportunidades, trazendo o seu consultório com médico oftalmológico e aparelhagem específica. Na oportunidade, em parceria com a Secretaria de Educação de Viamão, dezenas de alunos da escolas da rede municipal foram atendidos para fazerem avaliação de visão. A atividade transcorreu no Calçadão Tapir Rocha dentro da Semana da Saúde, organizada por aquele clube de serviço, e que teve a participação de diversas entidades e empresas que atuam na área da saúde, assim como o Grupo Viamama e o Núcleo Viamão Velha Capital do Lions Clube. Os alunos que fizeram avaliação oftalmológica e tiveram constatada a necessidade de uso de óculos de grau, ganharam gratuitamente as armações e as lentes numa parceria da Fundação com a Ótica Real, empresa que mantém quatro lojas em Viamão há mais de 20 anos. A entrega dos óculos aos alunos foi realizada no dia 18 de outubro na SME.