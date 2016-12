Novo almoxarifado da Secretaria da Saúde

Já está em funcionamento o novo Almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Estrada do Cocão. Esta semana, o prefeito Valdir Bonatto fez visita no espaço inaugurado recentemente. De acordo com Bonatto, o novo almoxarifado está qualificando o trabalho da Saúde no município, garantindo melhor organização e segurança dos materiais, que estão aguardando distribuição para as unidades. O local também está passando por um processo de informatização do controle de estoque dos medicamentos, para maior controle das demandas. O local é amplo, com dois pavimentos e 1.468,22 m2 de área construída. O espaço foi dividido em setores, como locais para armazenamento de medicamentos de atenção básica e controlados, material de enfermagem, material odontológico, material de limpeza, equipamentos, material de escritório, material de limpeza, entre outros. O local possui ainda salas administrativas, sanitários, sala de produtos rejeitados, sala de expedição, área de entrega e descarga.